31 Mart 2019, 16:25
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Kahramanmaraş'ta Sandıkların Açılmasına Başlandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.

Oy verme işleminin saat 07.00'de başlamasının ardından seçmenler, sandıklara gitti. Seçmenlerin Kahramanmaraş'ta yoğun ilgi gösterdiği oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların mührü kırılmaya başlanarak, oy sayımına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mührün kırılması

Oyların sayılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kaynak: DHA