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Kahramanmaraş'ta "Sektörel Eşleşmeler" programı düzenlendi

Türkiye'nin metal mutfak eşya üretiminin yüzde 65'inin tek başına karşılayan Kahramanmaraş'ta, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ve dünyaca ünlü şef ve mutfak araştırmacısı Ömür Akkor'un katılımıyla, "Sektörel Eşleşmeler" programı düzenlendi.

07.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:50 Kahramanmaraş'ta
Türkiye'nin metal mutfak eşya üretiminin yüzde 65'inin tek başına karşılayan Kahramanmaraş'ta, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ve dünyaca ünlü şef ve mutfak araştırmacısı Ömür Akkor'un katılımıyla, "Sektörel Eşleşmeler" programı düzenlendi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) düzenlenen programda, kentin metal mutfak eşyaları ve gastronomi alanındaki önemini anlattı.
Tarihte Kahramanmaraş'ın, saraya aşçı göndermiş bir kent olduğunu dile getiren Güngör, şöyle konuştu:
"Bu verimli topraklardan hem aşçılar gitmiş hem de tarım ürünleri gönderilmiş. Bu bizim için çok önemli bir referans. Biz artık bu gastronomimizi 'Saraydaki Maraş mutfağı" sloganıyla yürütelim. Antep, gastronomi dedi. Ama bizim bu 'Saraydaki Maraş mutfağı" sloganının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir yemeğe pul biber yerine toz biber attığınızda ismi değişmez. Önemli olan sayı değil, nitelik ve tanıtımdır."
KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise geçmişte Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı olan şehrin, bugün 125 ülkeye ihracat yapan, 300'den fazla ihracatçı şirketi ile ekonomide de kahraman bir il olduğunu belirtti.
Kentin tekstil ve metal mutfak eşyaları gibi birçok sektörde önemli bir küresel aktör olarak piyasa düzenleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Zabun, şunları söyledi:
"Türk mutfak eşyaları sektörü, metal pişirme eşyalarının yeni dönem müşteri eğilimlerini takip eden, küresel inovasyonları yakalayan, yerli ve yabancı pazarları izleyerek gelişen bir sektörümüzdür. Kahramanmaraş bugün Türk mutfak eşyaları sektörünün en önemli üretim merkezi konumundadır."
Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca ve dünyaca ünlü şef ve mutfak araştırmacısı Ömür Akkor da kariyerlerindeki gelişmeleri ve tecrübeleri katılımcılara aktardı.

Kahramanmaraş, Mabel Matiz, Ekonomi

Kaynak: AA

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