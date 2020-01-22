Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta servis şoförlerine eğitim verildi - Haber

Kahramanmaraş'ta servis şoförlerine eğitim verildi

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:54Kahramanmaraş'ta servis şoförlerine eğitim verildi
'ta trafik ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların ara tatile girmesinin ardından servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenledi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleşen eğitime 109 servis şoförü katıldı.
Eğitimde, öğrencilerin can güvenliği ve okula sağlıklı, huzurlu ulaşımı ile genel trafik kuralları hususunda bilgilendirmeler yapıldı.
Trafik şubenin eğitim birimi tarafından bilinçlendirme ve eğitim programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kasımpaşa kupaya galibiyetle veda etti
16:20  Hamas'tan Holokost Forumu için Kudüs'e gelen liderlere "İsrail işgalini kınamaları" çağrısı
16:20  Belediye Başkanı Eroğlu şehidin kardeşinin isteğini yerine getirdi
16:19  İBB'DEN KAR VE BUZLANMA UYARISI
16:19  Çivril Belediye Başkanı'ndan 'şap' açıklaması
22.01.2020 16:29:58