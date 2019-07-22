Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

22.07.2019 16:15 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan silahlı kavgada mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ö.B. (45) ile Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B, Kandil'e tabancayla ateş etti.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kandil'in cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Kandil Dağı, Göksun, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:49   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (3) - Yeniden
17:48   Sökeli Levent Günyıl'dan 5 şarkılık albüm
17:48   YARGITAY BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU
17:48   FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
17:48   Karabük'te kaçak kazı operasyonu
17:47   DHA YURT BÜLTENİ-14
17:47   Hakkarili şehit aileleri ve gazilerden "Doğu Akdeniz" açıklaması