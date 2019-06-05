Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Savaş K. (40) ile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İlhan G. (43) arasında, Dulkadiroğlu Mahallesi'nde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Savaş K'nın tabancayla ateş ettiği İlhan G. yaralandı.
Yaralı, 112 acil servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri, olayın ardından kaçan Savaş K'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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