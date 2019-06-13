Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Doluca Mahallesi'nde M.Y. ile mahallenin eski muhtarı Mehmet Yiğit arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, silahla Yiğit'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Jandarma
ekipleri, M.Y'yi olayda kulladığı silahla birlikte gözaltına aldı.
Kaynak: AAtürkoğlu
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