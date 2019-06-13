13.06.2019 13:51
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Doluca Mahallesi'nde M.Y. ile mahallenin eski muhtarı Mehmet Yiğit arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, silahla Yiğit'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, M.Y'yi olayda kulladığı silahla birlikte gözaltına aldı.
Kaynak: AA
türkoğlu, kahramanmaraş, Güncel