Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş
'ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Güneşevler Mahallesi Bademlik mevkisinde alkol alan B.P. (25), Z.B. (37) ile E.A. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartıma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, ruhsatsız av tüfeğiyle B.P. ve Z.B'ye ateş etti.
Ayaklarından yaralanan B.P. ve Z.B, 112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.Jandarma
ekipleri, E.A'yı suç aleti av tüfeğiyle olay yerinde gözaltına aldı.
Kaynak: AAalkol
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