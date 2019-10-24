Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kazası nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı.

24.10.2019 23:56Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kazası nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı.
İddiaya göre Yaşar P. (51) idaresindeki kamyonet ile henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Karaziyaret Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Trafik kazası sonrasında Yaşar P, oğlu Fatih P, (25) ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda baba Yaşar P. ve Fatih P, ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:30 Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
00:29 Twitter'dan bir skandal daha! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar
00:24 Türk Kızılayından, Tel Abyad'a mobil klinik - TEL
00:24 Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
00:21 - Uyuşturucu kuryesi kedi gardiyanlara yakalandı
00:19 Esenyurtta 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı
00:16 Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
25.10.2019 00:31:57