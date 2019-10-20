Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, M.K., çıkan kavgada arkadaşı Ş.E. (50) ile İ.O. (36) ve onun kardeşi A.O.'yu (35) tabancayla vurarak, yaraladı.

20.10.2019 14:02Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, M.K., çıkan kavgada arkadaşı Ş.E. (50) ile İ.O. (36) ve onun kardeşi A.O.'yu (35) tabancayla vurarak, yaraladı. M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün gece, merkez Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet mesire alanında meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Ş.E. ve İ.O. ile onun kardeşi A.O. arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.K., Ş.E. ile A.O. ve onun kardeşi Ş.E.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan ve göğüs bölgesinden yaralı olan A.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına alıp, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:13 Üsküdar'daki hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
14:13 Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:08 Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi
14:11 Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua
14:11 Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua (1)
20.10.2019 14:14:08