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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

07.09.2019 22:14 Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Hasan D. ve Fatih T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları arkadaşları Ali Y. ile Karacaoğlan Mahallesi Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelerek tartışmaya başladı.
İddiaya göre, tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Hasan D, av tüfeğiyle önce havaya etti, daha sonra da Ali Y'i vurdu. Bu sırada Ali Y'nin yakınında bulunan 3 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, Hasan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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