Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Elmalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan Mehmet (35) ve kardeşi Cuma Dokuyucu'ya (30) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi.Ağır yaralanan Dokuyucu kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Mehmet Dokuyucu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.