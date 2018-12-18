Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanlık arazide çalışan Mehmet Dokuyucu (35) ve Cuma Dokuyucu'ya (30) kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ağır yaralanan ve kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Dokuyucu hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma
ekiplerinin silahlı saldırıyla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA