Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta sim sırma kursu - Haber

Kahramanmaraş'ta sim sırma kursu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik açılan "Maraş işi sim sırma" kursu başladı.

30.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:41 Kahramanmaraş'ta sim sırma kursu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik açılan "Maraş işi sim sırma" kursu başladı.

Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur'un katkılarıyla düzenlenen sim sırma kursları, haftanın 5 günü Karaziyaret Miktad Bin Esved Sosyal Tesisleri'nde veriliyor. Eğitime katılan kursiyerler, hem yeni bir meslek sahibi olacak, hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar.

Osmanlı döneminden kalma sim sırma işini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen kurs eğitmeni Gülşen Kazancı, "Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarımıza yönelik düzenlediği bu kurs sayesinde Osmanlı'dan beri var olan bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmakla birlikte hanım kardeşlerimizin ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için olanak sağlıyoruz. Bu kursun düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve İş-Kur yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Ayşe Akkurt ise, "Ev hanımıyım. İş-Kur bana böyle bir imkan sunmuş. Evde boş oturacağıma bu kursa katılmak, maddi-manevi destek almak istedim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   ARNAVUTKÖY'DE CAMİ MİNARESİ FIRTINADA BÖYLE SALLANDI - Haber
17:52   "Bir Başka Hazan" müzikseverlerle buluştu - Haber
17:52   Hava Harp Okulu Davası'nda öğrencilerin yargılanmasında devam edildi - Haber
17:52   Mersin'de sağanak, hayatı felç etti (2) - Haber
17:48   Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den İHA'ya kutlama - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:54:45