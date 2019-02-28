Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'nda Su Seviyesi Arttı, Valilik Çiftçileri Uyardı

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Valiliği, aşırı yağışlar nedeniyle Sır Barajı'ndaki su seviyesi arttığını belirterek, baraj gölü havzasında bulunan yöre halkının can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaması konusunda uyardı. Sonbahar ve kış mevsiminde aşırı yağış alan Kahramanmaraş'taki Sır Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Kahramanmaraş Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yöre halkını uyararak şöyle dediDSİ 20. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Ceyhan Havzası üzerinde bulunan Sır Baraj Göl seviyesi son dönemlerdeki aşırı yağışlardan dolayı yükselmektedir. Sır Baraj Göl seviyesinin 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması ve yöre halkının konu hakkında bilgilendirilmesi zaruret haline gelmiştir. Bu Kapsamda Sır Barajı göl havzasında bulunan mahallelerde çiftçilik ile uğraşan yöre halkının can ve mal kaybı yaşamaması için 441 metre kot yüksekliğine kadar olan yerlerde tarımsal faaliyetlerde bulunmaması önemle rica olunur.