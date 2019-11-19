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Kahramanmaraş'ta siyanürlü mektup alarmı

Kahramanmaraş'ta psikolojik tedavi gördüğü bildirilen bir kişinin PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirdi.

19.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:06Kahramanmaraş'ta siyanürlü mektup alarmı
Kahramanmaraş'ta psikolojik tedavi gördüğü bildirilen bir kişinin PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki PTT şubesine bırakılan ve üzerinde "siyanür içeceğim" yazısı yer alan mektubun fark edilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen kişinin Yahya Kemal Mahallesi'ndeki evine giden polis şahsı bulamadı. Yalnız yaşadığı anlaşılan ve ismi açıklanmayan şahsın, eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri intihar etme şüphesi olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay sonrası AFAD tarafından yapılan incelemede PTT şubesine bırakılan mektupta boş bir kağıt olduğu ve herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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