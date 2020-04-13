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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sokaklarda yoğunluk oluştu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta yoğunluk oluştu.

13.04.2020 01:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:54
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sokaklarda yoğunluk oluştu
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş 'ta yoğunluk oluştu.
Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından yoğunluk oluşmaya başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Tekerek ve Boğaziçi kavşakları başta olmak üzere ana arterlerde tedbir aldığı görüldü.
Yasağın sona ermesinin ardından bazı kişiler araçlarıyla konvoy oluşturup caddelerde klakson çalarak dolaştı. Bir kebapçı ise iş yerinin önünde mangal yaktı.
Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini unutan bazı vatandaşlar da 20 yaş altı çocuklarıyla birlikte sokağa çıkınca ceza yedi.
Polis, vatandaşlara uyarılarda bulunarak sokağa çıkma yasağının kalktığını ancak koronavirüs tedbirlerinin devam ettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel
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