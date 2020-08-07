Kahramanmaraş'ta sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde, bahçede su için açılan sondaj kuyusundan gaz çıktı. Bir vatandaşın çakmağını ateşlemesi üzerine yanmaya başlayan gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılması istendi.

Ilıca Mahallesi'nde bahçe satın alan adı öğrenilemeyen kişi sondaj yaptırarak, kuyu açmak istedi. Sondaj sırasında çalışanlar, 70 metrede suya ulaştıklarını belirterek bahçeden ayrıldı. Ancak bir vatandaş, kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Yanmaya başlayan kuyudaki gazın ne olduğu öğrenilemedi. Mahalleli yetkililerden gazın türünün belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.