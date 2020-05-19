Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreniKAHRAMANMARAŞ'ta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
19.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:44
Kahramanmaraş'ta 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
KAHRAMANMARAŞ'ta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlı katılımda yapılan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile CHP İl Başkanı Esat Şengül yer aldı. Törende maske takılırken, sosyal mesafe kuralına da dikkat etti. Törende İl Müdürü Boz, gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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