Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta su sayacı çalan şüpheli tutuklandı - Haber

Kahramanmaraş'ta su sayacı çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

05.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48Kahramanmaraş'ta su sayacı çalan şüpheli tutuklandı
'ta su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes ve Egemenlik mahallelerinden 19 su sayacının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Su sayaçlarını çalan kişinin Kasım Emrah S. (43) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Polisler, zanlının çaldığı sayaçları hurdacı A.Ö'ye (40) sattığını belirledi. Ekiplerin hurdacıda yaptığı aramada, sayaçların parçalara ayrılarak geri dönüşüme gönderildiği tespit edildi.
Hurdacı A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlıktan sabıkası bulunan Kasım Emrah S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30 Marmaris'te Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları dağıtıldı - Haber
16:30 Üniversite öğrencileri kırtasiye malzemeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor - Haber
16:30 Bira fabrikasında patlama: 4 yaralı - Haber
16:30 Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret - Haber
16:25 Çelikhan'da kar yağışı başladı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:31:34