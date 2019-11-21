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Kahramanmaraş'ta Suriyeli engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Suriyeli zihinsel engelli Yasir Bedevi'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

21.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18
'ın Elbistan ilçesinde, Suriyeli zihinsel engelli Yasir Bedevi'ye doğum günü sürprizi yapıldı.
UNİCEF ile Gençlik ve Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttü "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi" kapsamında, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğünce başlatılan "Çaya Geliyoruz" etkinliğinde yer alan görevliler, Suriyeli aileyi ziyaret etti.
Ziyarette, 10 yaşına giren zihinsel engelli Yasir Bedevi'nin doğum günü olduğunu öğrenen gençlik merkezi üyeleri, ailenin de onayını alarak çocuğa sürpriz yapmak istedi.
Gençler, Yasir Bedevi'yi kurum minibüsüyle evinden alarak, Gençlik Merkezi Müdürlüğü binasına götürdü. Bedevi, ışıkları kapatılan odaya götürüldüğünde doğum günü sürpriziyle karşılaştı.
Alkışlar arasında kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Bedevi, mutlu bir gün geçirdi.
Kahramanmaraş'ta Suriyeli engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA


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