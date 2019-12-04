Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haber

Kahramanmaraş'ta Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kahramanmaraş'ta polisler tarafından Suriyeli öğrencilere, trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

04.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:10Kahramanmaraş'ta Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi
'ta polisler tarafından Suriyeli öğrencilere, trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Barınma Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği ve kuralları anlatıldı.
Müdürlükte görevli polis memuru Cengiz Kurt, tercüman eşliğinde öğrencilere sunum yaptı.
Sunumda, kara yollarında trafiğin akışı ve kara yolunun kullanılması, trafik kuralları ve levhaları başta olmak üzere, hem yaya hem de sürücülerin dikkat etmesi gereken konular aktarıldı.
Yarın da devam edecek eğitimlerden yaklaşık 3 bin öğrenci faydalanacak.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Ankara beyaz gelinliğini giydi - Haber
16:50 Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:49 Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber
16:47 Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Haber
16:45 ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 16:58:35