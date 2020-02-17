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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri A.S. yönetimindeki bir aracı durdurdu.
Araçta yolcu konumundaki Z.Y'nin üzerinde bulunan plastik kutu içerisinde tarihi eser niteliğindeki 64 sikke ele geçirildi.
Şüpheli A.S. ve Z.Y. gözaltına alındı.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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