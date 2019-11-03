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Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

03.11.2019 15:40Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi'nde ikamet eden S.K'nin, bazı tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
S.K'nin ikametine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 parça obje ile kaçak kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili S.K, U.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Güncel

Kaynak: AA

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