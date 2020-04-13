Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama makinesinin şaft miline kapılan çocuk öldü.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama makinesinin şaft miline kapılan çocuk öldü.
İlçeye bağlı kırsaldaki İğde Mahallesi'nde tarladaki ürünleri ilaçlamakta kullanılan tarım aletinin test edildiği sırada kıyafeti şaft miline dolanan Kağan Dursun Kodaz (10) ağır yaralandı.
Babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kodaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: Başkan Rıza Akpolat, hem saz çaldı hem türkü söyledi - Haber 11:53: Amazon ormanları alarm mı veriyor - Haber 11:52: Alanya ve Serik'ten 'Memleketim' şarkısıyla destek - Haber 11:52: Kırıkkale'de karantinadaki vatandaşlardan Türkiye'ye övgü - Haber 11:52: Araban Kaymakamı Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler