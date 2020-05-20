Kahramanmaraş'ta tarla sulama kavgası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta tarla sulama kavgası: 6 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında tarla sulama sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

20.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:36
Kahramanmaraş'ta tarla sulama kavgası: 6 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında tarla sulama sırası nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın büyümemesi için jandarma ve polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı hastanede, tedaviye altındaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, öğle saatlerinde Mamaraş Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta sulama birliğinde görev yapan Halil Yıldız ile Batuhan Ali Çolak, Doğan Çolak ve Mesut Has arasında tarla sulama sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Yıldız'ın yakınları Yaşar Yıldız ve Mehmet Yıldız'ın da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Yıldız'ın başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.
HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Olayla ilgili Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı'nca tahkikat başlatılırken, kavgayı duyan tarafların yakınları da hastaneye akın etti. Bu kişiler arasında da tartışma başlayınca hastanede polis ve jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Kahramanmaraş’ta tarla sulama kavgası: 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Haber

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