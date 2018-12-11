11 Aralık 2018, 18:40
»»

Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilere yönelik düzenlene operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilere yönelik düzenlene operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Polis ekipleri, 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.G, G.G ve A.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 senet, bir tarla senedi, 3 kişiye ait tapu senedi ve 15 banka dekontu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer bir operasyonda ise H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Elbistan,Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 18:40