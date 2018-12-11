Kahramanmaraş'ta Tefeci Operasyonu

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde tefecilere yönelik düzenlene operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği
ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Polis
ekipleri, 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.G, G.G ve A.G gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 senet, bir tarla senedi, 3 kişiye ait tapu senedi ve 15 banka dekontu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Diğer bir operasyonda ise H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Elbistan,Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 18:40