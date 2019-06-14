14.06.2019 18:50
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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, ilçe merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
M.B. ve S.Ö'nün ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda senet ve senet defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel

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