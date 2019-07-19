Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

19.07.2019 18:39 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı'nda bir iş yerine "pos tefeciliği" operasyonu yaptı.
Ekipler, işletmeciliğini N.'nun yaptığı kuyumcuda yaptığı aramada, pos cihazı ile 14 bin 365 lira para ele geçirdi.
"Pos tefeciliği" yaptığı tespit edilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:19   Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
19:15   Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
19:13   İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (2)
19:13   Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş
19:11   Milletvekili Tutdere çiftçilerin borçlarını konuştu
19:11   Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin adı verildi
19:11   DHA DIŞ -KAHRAMANLAR 45 YİL SONRA O TEPEDE BİR ARAYA GELDİ - EK