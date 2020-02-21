Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu - Haber

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

21.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:36

'ın merkez ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde telekomünikasyon üzerine çalışan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, Adana'da kayıtlı olup tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi.

Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:27:00