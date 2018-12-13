Kahramanmaraş'ta Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Onikişubat
ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde yaşayan Müzeyyen Tor'u (70) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, kuyumcu soygunu soruşturması kapsamında evde bulunan ziynet eşyaları ve parasını poşete koyarak gelen polislere vermesini istedi.
Bunun üzerine Tor, evine gelen dolandırıcılara ziynet eşyaları ile parasını verdi.
Tor'un olayı kızına anlatması üzerine dolandırıldıklarını anlayan aile, olayı polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Tor'un evinin bulunduğu bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti. Şanlıurfa
'ya gittiği belirlenen zanlılar Halil K, eşi Nesrin K. ile Mehmet A. saklandıkları eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı lüks araca da el kondu.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 28 bin lira, bir miktar ziynet eşyası, 7 cep telefonu ve 7 simkart ele geçirildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:30