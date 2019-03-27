Kahramanmaraş
'ta tepsi hırsızları tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ikametlerden tepsi ve kazan çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu
İlçesinde gece yarısı ellerinde kazan ve tepsilerle yürüyen 2 kişi, devriye polisin fark etmesiyle suçüstü yakalandı. Yakalanan Eren K. ile Kadir Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine konurken, çaldıkları 15 adet tepsi ve kazan sahiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA