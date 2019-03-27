27 Mart 2019, 21:22
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Kahramanmaraş'ta Tepsi Hırsızları Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tepsi hırsızları tutuklandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ikametlerden tepsi ve kazan çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta tepsi hırsızları tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ikametlerden tepsi ve kazan çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesinde gece yarısı ellerinde kazan ve tepsilerle yürüyen 2 kişi, devriye polisin fark etmesiyle suçüstü yakalandı. Yakalanan Eren K. ile Kadir Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine konurken, çaldıkları 15 adet tepsi ve kazan sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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