28 Mart 2019, 17:27
»»

Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı olan M.S.A'nın Düzbağ Mahallesi'ndeki baraj inşaatına çalıştığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

M.S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel
Kaynak: AA