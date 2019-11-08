Kahramanmaraş'ta TKP-ML propagandasına gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, sosyal medyadan terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığı belirlenen Y.Ç., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü TKP-ML'nin propagandasını yaptığını tespit etti. Yapılan araştırmada Y.Ç.'nin, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde oturduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, evine düzenlediği operasyonla Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Pazarcık Jandarma Komutanlığı'na götürülen Y.Ç., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.