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Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere dezenfektan dispenseri yerleştirdi.

29.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:40
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere dezenfektan dispenseri yerleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırıyor. Ekipler, yolcular için su ve sabun imkanının olmadığı otobüslerde anti bakteriyel dezenfektan jel yerleştirdi. Evinden çıkıp toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, otobüse binerken ve inerken dezenfektanı kullanarak seyahat edecek. Salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması için de şoför kabin camlarının yenileneceği belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıklarının lambalarına ve ışıklı yön tabelalarına da 'evde kal, evde hayat var' ibareleri yazıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel

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