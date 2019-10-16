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Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16.10.2019 01:34
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yusuf Çanak (40) idaresindeki 27 SS 667 plakalı hafif ticari araç, Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi yakınlarında Mesut Şahin (23) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler Çanak ile Şahin yaralandı. Araç içerisinde sıkışan Mesut Şahin, vatandaşların müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi yakınlarında meydana gelen kazada hasar gören araçları bulundukları yerden kaldırmaya giden Ahmet Ağır (56) idaresindeki 46 VB 921 plakalı oto kurtarıcı araç, Orhangazi Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Aykut Yılmaz (22) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler Ağır ve Yılmaz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Kahramanmaraş, Elbistan, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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