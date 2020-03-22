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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

22.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:43
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş 'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. A.K.A (35) idaresindeki 46 LH 300 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yer alan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü A.K.A ile çocukları S.K.A, E.K.A ve eşi E.A (38) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan baba E.A'nın hayati tehlikesi devam ederken, otomobilde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

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