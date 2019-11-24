Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş
'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Emre Y. (22) idaresindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yol dışı edildi. - KAHRAMANMARAŞ