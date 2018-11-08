Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Gökhan Asma (24) idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, merkez Onikişubat
ilçesi Suçatı
Mahallesi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Asma yaralandı, otomobilde bulunan Ali İmran
(18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Asma, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Onikişubat,Kahramanmaraş
08 Kasım 2018 Perşembe 17:54