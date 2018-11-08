08 Kasım 2018, 17:54
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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gökhan Asma (24) idaresindeki 41 RE 046 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Asma yaralandı, otomobilde bulunan Ali İmran (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Asma, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Onikişubat,Kahramanmaraş
08 Kasım 2018 Perşembe 17:54