18.07.2019 02:28
Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki 46 F 8051 plakalı çekiciye, arızalanan 46 F 5328 plakalı Cebrail K'nın otomobilini yükleyen sürücü, ilçeye bağlı Fındıklıkoyak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen çekicideki Mehmet D., Cebrail K., ve Gürsel K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail K. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Cebrail, Göksun, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti
02:18   Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti