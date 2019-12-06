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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

06.12.2019 03:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 03:08Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
H.G. idaresindeki 06 BJR 095 cip, merkez ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Ağacın çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazada, ciptekilerden Ö.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar H.G, E.A. ve Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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