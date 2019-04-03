Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Önsen
Mahallesi Deliçay
mevkisinde park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ö.U. (19), Ü.U. (19) ve B.B. (18) ağır yaralandı. Jandarma
, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA