Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Plakası belirlenemeyen Hüseyin Temiz idaresindeki motosiklet, Andırın-Göksun kara yolu Andırın Meslek Yüksekokulu kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan müdahalenin ardından sürücü Temiz, hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.