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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

10.10.2019 14:24Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Barbaros Parkı önünde yaya geçidi olmayan yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Havva Ç. (43) isimli bir kadına, sürücüsü belirlenemeyen 46 FL 448 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Havva Ç'nin hayati tehlikesi devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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