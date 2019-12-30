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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri sulama kanalına devrildi.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:46 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri sulama kanalına devrildi.
Mustafa K. idaresindeki 06 GB 8398 plakalı otomobil ile Süleyman T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı Sümbüllü kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Süleyman T. idaresindeki otomobil sulama kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Süleyman T. 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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