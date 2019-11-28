Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:04Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Mahmud E'nin (48) kullandığı elektrikli bisiklet ile Burak B. (19) yönetimindeki 46 BD 625 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Mahmud E. (48) ile bisiklette bulunan Kola O. (89) çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trabzon Bulvarı, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44 Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak
17:43 İstanbul Sözleşmesi, AP'de 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyuyla onaylandı
17:42 Kosova'dan arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor
17:42 Siber güvenlik lisesi için çalışmalar başladı
17:42 Çavuşoğlu'ndan, macron'un barış pınarı harekatı değerlendirmesine yanıt
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
28.11.2019 17:45:09