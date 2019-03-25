25 Mart 2019, 18:57
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Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muhammet Ali Fedakar'ın kullandığı 27 RH 386 plakalı otomobil, Ceyhan Mahallesi Adalet Sokak'ta Hasan Özdemir'in kullandığı 46 EH 094 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile kızı Elif Fedakar (2) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Özdemir (47) hafif yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel
Kaynak: AA