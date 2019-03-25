Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Muhammet Ali
Fedakar'ın kullandığı 27 RH 386 plakalı otomobil, Ceyhan
Mahallesi Adalet Sokak'ta Hasan Özdemir
'in kullandığı 46 EH 094 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile kızı Elif Fedakar
(2) ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Özdemir
(47) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güncel
Kaynak: AA