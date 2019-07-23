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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

23.07.2019 15:34 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bolat (44) idaresindeki oyuncak yüklü 38 AAN 011 plakalı minibüs, Kayseri- Göksun kara yolu Tahir Bey mevkisinde önünde seyreden Yahya Kemal Çiy'in (29) kullandığı 58 ABH 305 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile Sevilay İşgör Çiy (30), Zeynep Süreyya Çiy (3) ve 6 aylık Emine Hümeyra Çiy yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Kayseri, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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