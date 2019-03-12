Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Köprübaşı
Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı'nda, Canan Otlutepe'nin kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil ile Ali Eren
idaresindeki 31 AAF 270 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yolun banket kısmından aşağı düştü.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Necmettin Tozluk, Fidan Eren, Nergiz Öztürk, Melek Güneş ve Elifnaz Güneş yaralandı.
Otomobilde sıkışanlar Elbistan Belediyesi
itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA