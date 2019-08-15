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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

15.08.2019 20:45 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Akın (34) yönetimindeki hafif ticari araç ile Ahmet Göçer (26) idaresindeki otomobil Karahüyük Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Kiraz Kul (48), Zeynep Kul (23), Gökçe Akın (6), Birsen Güllü (7) ile otomobildeki Enes Almış (14) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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