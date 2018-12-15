Kahramanmaraş'ta Trafo Patlaması

Kahramanmaraş
'ta yüksek gerilim trafo merkezindeki hücre bölümünün patlaması sonucu kentin bir kısmına elektrik sağlanamadı. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde Kahramanmaraş Kalesi yanında bulunan yüksek gerilim trafo merkezi patlama sonucu alev aldı. Trafodaki yangın iİhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlama nedeniyle Şehit Evliya, Fevzi Paşa ve Ekmekçi Mahalleleri ile bölgedeki trafik lambaları elektriksiz kaldı.
Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ ekiplerinin trafoyu onarmalarının ardından söz konusu mahallelere 1 saat sonra elektrik verilebildi.
Ekiplerin Kale bölgesindeki elektrik kesintisini gidermek için çalışmaları sürüyor.
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:12